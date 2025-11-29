El Senado se renueva y Milei busca afianzar su fuerza política

Durante la ceremonia presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, 23 de los 24 senadores electos para el perío­do 2025-2031 juraron las bancas. El recambio reconfigura una Cámara que fue adversa al oficialismo y abre un nuevo escenario político.

Con ese número más el respaldo del PRO y posibles acuerdos con bloques provinciales, el mileísmo intentará avanzar con la agenda de Gobierno en un ámbito que hasta ahora le resultó esquivo. Sin embargo, la sesión dejó expuestas las dificultades para ordenar la propia interna oficialista. Tras las juras, Patricia Bullrich quiso hablar y Villarruel le recordó que no se habilitarían discursos. “No puedo permitir el uso de la palabra”, lanzó la vicepresidenta generando un momento de tensión.

Cabe mencionar que en los palcos se hicieron notar asesores y militantes de La Libertad Avanza, entre ellos Karina Milei y Manuel Adorni, que aplaudieron de pie a Bullrich en un gesto que sorprendió a Villarruel, que no había sido informada de su presencia.

El oficialismo tendrá enfrente al peronismo de Fuerza Patria, que con nueve nuevos senadores seguirá siendo la primera minoría con 28 bancas. La UCR quedó con nueve, el PRO con seis, los provinciales suman siete y Provincias Unidas quedó con tres. En este mapa fragmentado, el Gobierno nacional buscará apoyos para avanzar con mayor comodidad en su agenda de ajustes y reordenamientos.

De esta manera, la ceremonia dejó claro que, más allá de gestos y tensiones menores, la prioridad del oficialismo es consolidar poder legislativo para sostener el rumbo.