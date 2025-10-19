Empresario mileista propuso una jornada laboral de 13 horas

El empresario Martín Varsavsky, quien ha compartido cenas con Milei, salió a aclarar la polémica en torno a una supuesta reforma laboral que buscaría extender la jornada de trabajo a 13 horas diarias. Sin embargo, no la descartó.

Según el inversor, la información no es precisa y se trata de una propuesta opcional y negociable, no de una imposición.

"No es preciso afirmar que Javier Milei 'quiere poner' una jornada laboral obligatoria de 13 horas", matizó el empresario. La propuesta, según detalló, se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año, con el objetivo de "optimizar la productividad".

Esta idea forma parte de un paquete de “modernización” laboral más amplio que el propio Milei anunció el pasado 11 de octubre en San Nicolás. El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral.