Excombatientes piden a Milei que se retracte

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata envió una carta documento a Milei para intimarlo, bajo apercibimiento de denuncia penal, a que se retracte sobre sus recientes dichos ante el medio británico The Telegraph.

En la entrevista, Milei volvió a expresar su idea de autodeterminación de los kelpers, lo que contradice la posición histórica argentina y la Constitución Nacional.

“Tal desprecio la coloca en situación de traición a la patria”, expresó el Cecim, y aseguró que los dichos de Milei constituyen un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, reafirmando su rechazo absoluto.