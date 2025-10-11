Francos contradijo a Bessent y crece la interna en LLA

A solo un día de que los mercados celebraran el anuncio del swap de 20 mil millones de dólares impulsado por Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a poner paños fríos y marcó distancia de las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El funcionario de confianza de Javier Milei negó que el acuerdo implique “excluir a China” de la relación económica con la Argentina, una afirmación que deja al descubierto diferencias internas dentro del propio Gobierno.

“No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, afirmó Francos en declaraciones radiales, al ser consultado sobre si el ministro de Economía, Luis Caputo, había puesto en discusión el swap vigente con Beijing por 18 mil millones de dólares. “No vi ningún acuerdo firmado. Caputo volvía hoy, se reunía con el Presidente y se conversarán los términos”, agregó el ministro coordinador, buscando moderar el mensaje que llegó desde Washington.

Las declaraciones de Bessent fueron interpretadas como una señal de presión geopolítica para desplazar la influencia china en el país (ver página 4). Francos, en cambio, se esforzó por presentar el entendimiento como un gesto de “cooperación financiera”, sin condicionamientos estratégicos.

La aclaración del jefe de Gabinete no pasó inadvertida entre los libertarios, donde ya se perciben tensiones sobre el rumbo internacional del Gobierno. Mientras un sector promueve un alineamiento total con Estados Unidos, otro teme que la ruptura con China afecte las exportaciones y el ingreso de divisas.

Con el dólar contenido y las elecciones del 26 de octubre a la vista, el intercambio de mensajes entre Washington y Buenos Aires se convirtió en un nuevo frente de disputa dentro de La Libertad Avanza.