Francos repudió el ataque del Gordo Dan a Luis Juez

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió públicamente un tuit de Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, que atacó al senador Luis Juez por haber votado en contra del veto del Gobierno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. Francos calificó el mensaje de “inaceptable” y aclaró que el tuitero “no forma parte del Gobierno”. Sin embargo, Parisini, vinculado a “Las Fuerzas del Cielo”, respondió defendiendo su postura y cuestionando la reacción de jefe de Gabinete. Este cruce expone las tensiones dentro del oficialismo y la relación con sus militantes digitales y seguidores más activos.