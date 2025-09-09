Francos se sumó a la autocrítica
El jefe de Gabinete reconoció que la soberbia del Gobierno y la falta de resultados fueron claves en la derrota de La Libertad Avanza.
Guillermo Francos se mostró autocrítico tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. “Es hora de ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. Sin embargo, ratificó no habrá cambios en el rumbo económico.
Si bien pidió “rectificar” la “sensación de desconexión” entre el Gobierno nacional y la sociedad, el jefe de Gabinete adelantó que la prioridad del oficialismo estará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: “Necesitamos legisladores para impulsar las reformas laboral y tributaria”.