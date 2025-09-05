Fuerte caída de la venta de insumos para la construcción

La venta de insumos y materiales para la construcción registró en agosto bajas de 5,5% interanual y de 8,6% respecto a julio, según el Índice Construya (IC). Sin embargo, el acumulado de enero a agosto de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior.

Cabe mencionar que el Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos clave para la construcción, como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas.

A través de un comunicado, IC señaló que “en los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción perdió fuerza”, y advirtió que “la recuperación sectorial, que venía mostrando una desaceleración leve hasta junio, se transformó en contracción en julio y agosto”.

“En particular, en el último mes los despachos resultaron inferiores en términos interanuales por primera vez en siete meses. El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial. Esperamos que este fenómeno sea de carácter transitorio”, agregaron desde Construya.

De esta manera, la caída evidencia que la recuperación del sector, hasta ahora frágil, enfrenta un nuevo retroceso que podría afectar proyectos, empleo y la actividad económica en los próximos meses.