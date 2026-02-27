Fuerte cruce dentro del PJ

Dentro del kirchnerismo no dejaron pasar las últimas declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. En consecuencia, se sumó un nuevo capítulo de la interna del peronismo.

A modo de autocrítica, el funcionario que responde a Kicillof reconoció en una entrevista a El Destape que hay un serio problema de conducción en el Partido Justicialista (PJ). “Nos tenemos que hacer cargo”, afirmó.

La primera en salir con los tapones de puntas fue la diputada nacional, Teresa García. En un posteo en su cuenta de X, rechazó la noción de acompañamiento “sin chistar”, y advirtió que la dirigencia debe asumir una posición activa ante la crisis social y económica. “No se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana. Más peronismo por favor”, agregó.

En esa línea, el diputado bonaerense y referente de La Cámpora en La Plata, Ariel Archanco, reposteó la publicación de Teresa García, y agregó: “La política del `sin chistar´ sigue hablando”.

Por su parte, la legisladora bonaerense y dirigente gremial, Soledad Alonso, difundió fragmentos de una entrevista en la que Kicillof abordó la condena judicial a Cristina Kirchner, y ratificó que es injusta.