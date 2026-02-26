Fuerte represión a activistas y periodistas

Greenpeace llevó adelante una protesta en el Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que trató el Senado. En ese marco, 12 activistas lograron ingresar a las escalinatas del edificio para realizar una intervención, cuando fueron desalojados y detenidos por la Policía Federal.

En medio del tumulto, el camarógrafo del canal televisivo A24, Facundo Tedeschini, quien se encontraba cubriendo la protesta, fue golpeado por los efectivos policiales, arrojado al piso y detenido ferozmente. La secuencia quedó registrada.

Ante esto, el periodista Antonio Laje explotó al aire: “¿Están locos? ¿Qué delito cometió? Pero aparte si vos pedís que se corran, ellos se corren. Tenés que correr los cables, los trípodes, no es que te materializás en otro lado”.

Quien se sumó a la solidaridad del camarógrafo fue Luis Novaresio, quien se atrevió a ir más en profundidad y cuestionó si la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, “está en condiciones” de continuar en el cargo.