Fuerza Patria apenas arriba a un mes de las legislativas bonaerenses

A un mes de las elecciones legislativas en Buenos Aires, una encuesta provincial de Proyección Consultores coloca al frente Fuerza Patria apenas por encima de La Libertad Avanza. Con 38,1% contra 37,3%, el resultado configura un empate técnico que se inclina levemente hacia el peronismo por su sólida performance en la Tercera Sección Electoral, donde aventaja por entre 15 y 20 puntos a los libertarios.

La diferencia en esa región del sur del Conurbano —que renueva 18 de las 46 bancas en disputa— compensa el avance de LLA en la Primera Sección, donde la candidatura de Diego Valenzuela recorta la distancia con Gabriel Katopodis. En otros territorios, como la Segunda y la Cuarta Sección, se prevé una disputa de tercios que podría dejar a los libertarios en tercer lugar.

En la Quinta y Séptima Sección, el oficialismo nacional mantiene ventaja, mientras que en la Sexta retrocede levemente. La Plata sigue mostrando una paridad extrema.

El estudio también revela el clima social: la inseguridad encabeza las preocupaciones con el 51,5%, seguida de los bajos salarios (49,8%), la inflación y el precio de los alimentos (35,6%). El desempleo preocupa al 25,1% de los consultados, una cifra que más que duplicó los niveles previos a la gestión de Javier Milei.

La encuesta, con 6.089 casos y un margen de error del 1,24%, confirma que la campaña se libra distrito por distrito y que el humor social, marcado por la crisis económica y la inseguridad, será decisivo para definir el resultado del 7 de septiembre.