La Plata

domingo 21 DE diciembre 2025

T: 24º

H: 86%

Temperatura

24º

Humedad

86%

Galmarini cuestionó la reforma laboral y presentó su propio proyecto

La senadora del Frente Renovador criticó el proyecto oficial y propuso un esquema con más derechos para los trabajadores.

La senadora bonaerense Malena Galmarini cuestionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y presentó una propuesta alternativa del Frente Renovador. El eje apunta al empleo formal, la protección de las pymes y la ampliación de derechos laborales.

“Esta no es la reforma que necesitamos. Frente al ajuste trabajamos en una propuesta que aumente el empleo formal haciendo crecer la economía y cuidando a nuestras pymes, que generan el 80% del trabajo en Argentina”, expresó la senadora.

En esa línea la dirigente planteó que el esquema impositivo debe diferenciar según la escala de las empresas y reorientar incentivos hacia producción e innovación tecnológica. También puso el foco en políticas de género y el sistema de cuidados: “Acompañar a las mujeres es prioridad, con más crédito, capacitación y cobertura en cuidados. Universalizar licencias es justicia social real”.

Otro eje se centra en los trabajadores de plataformas digitales, con un esquema que garantice transparencia en algoritmos y reconozca derechos laborales. La extitular de AySA criticó además el impacto del programa libertario sobre la economía y el empleo, al señalar la pérdida de casi 20.000 pymes, una desocupación del 8% y un récord de pluriempleo del 12%.

Por último, Galmarini cuestionó medidas como el pago de salarios en bonos, la flexibilización de las vacaciones y el desfinanciamiento de la seguridad social. “No es por acá”, concluyó, en un cierre que buscó marcar con fuerza la posición del Frente Renovador frente al rumbo económico nacional.

GalmariniGobiernoreforma laboral

Noticias Relacionadas