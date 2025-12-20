Galmarini cuestionó la reforma laboral y presentó su propio proyecto

La senadora bonaerense Malena Galmarini cuestionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y presentó una propuesta alternativa del Frente Renovador. El eje apunta al empleo formal, la protección de las pymes y la ampliación de derechos laborales.

“Esta no es la reforma que necesitamos. Frente al ajuste trabajamos en una propuesta que aumente el empleo formal haciendo crecer la economía y cuidando a nuestras pymes, que generan el 80% del trabajo en Argentina”, expresó la senadora.

En esa línea la dirigente planteó que el esquema impositivo debe diferenciar según la escala de las empresas y reorientar incentivos hacia producción e innovación tecnológica. También puso el foco en políticas de género y el sistema de cuidados: “Acompañar a las mujeres es prioridad, con más crédito, capacitación y cobertura en cuidados. Universalizar licencias es justicia social real”.

Otro eje se centra en los trabajadores de plataformas digitales, con un esquema que garantice transparencia en algoritmos y reconozca derechos laborales. La extitular de AySA criticó además el impacto del programa libertario sobre la economía y el empleo, al señalar la pérdida de casi 20.000 pymes, una desocupación del 8% y un récord de pluriempleo del 12%.

Por último, Galmarini cuestionó medidas como el pago de salarios en bonos, la flexibilización de las vacaciones y el desfinanciamiento de la seguridad social. “No es por acá”, concluyó, en un cierre que buscó marcar con fuerza la posición del Frente Renovador frente al rumbo económico nacional.