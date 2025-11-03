Gobernadores reclaman poder real para Adorni como jefe de Gabinete
Desde Salta, Gustavo Sáenz pidió autonomía para Adorni y criticó a Macri por sus declaraciones.
La designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete reordenó la agenda política y abrió un nuevo frente con los gobernadores. Desde Salta, Gustavo Sáenz reclamó que el funcionario tenga autonomía real y advirtió que, sin capacidad de decisión, “no sirve”.
También cuestionó a Mauricio Macri por proponer un nombre alternativo y sostuvo que “lo que necesitamos son interlocutores válidos con los gobernadores, no con expresidentes”.
Con este planteo, Sáenz pidió respeto institucional y decisiones con peso político en un contexto donde las provincias reclaman interlocutores claros dentro del Gobierno nacional.