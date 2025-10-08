Grabois cruzó a Bullrich: “No le tenemos miedo señora horrible”

El candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, se enfrentó este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el traslado de Fred Machado a un penal federal en Viedma.

“Le voy a poner custodia a Machado”, afirmó Bullrich, y sumó un ataque personal contra Grabois. Ante esto, el dirigente respondió con dureza en redes: “Sabe que, señora horrible, nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo”, acusando a la funcionaria de mentir y amenazar. También cuestionó la doble vara de Bullrich, “sus jefes”, Javier y Karina Milei, y acusó a la funcionaria de usar el ministerio como herramienta política.