Grabois: “Los Milei se afanaron otro millón de dólares”

El candidato a diputado Juan Grabois denunció que Javier Milei y su hermana Karina se apropiaron de un millón de dólares del premio Genesis recibido por el presidente en Israel. Según la ley, el dinero debía pasar al Estado, pero no hay registros oficiales, explicó Grabois, que anticipó una denuncia penal.

Además, el exprecandidato presidencial cuestionó la supuesta donación a una fundación en Estados Unidos: “Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio" El dirigente criticó que, con la devaluación reciente, el monto asciende a 1.377 millones de pesos y acusó a Milei de usar el premio como “coima” de Israel para apoyo diplomático.