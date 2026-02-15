Gremios convocan paro y marcha frente al Congreso

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro y una movilización para el jueves 19, día en que la Cámara de Diputados trataría el proyecto laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La decisión se tomó en un plenario realizado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, donde las organizaciones sindicales ratificaron su rechazo a la norma. El frente está integrado por ATE, la UOM, Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Ctera y las dos CTA, entre otros gremios.

En el comunicado difundido tras el encuentro, los dirigentes remarcaron que “la unidad se amplía y la lucha continúa y se profundiza”. Con esa consigna, confirmaron el estado de alerta y movilización y advirtieron que el frente sindical se hará presente de manera masiva en el Congreso cuando se produzca el debate en Diputados. La medida busca mostrar fuerza y cohesión frente a un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado, pero que aún debe superar la instancia decisiva en la Cámara baja.

Los gremios sostienen que las modificaciones propuestas por el oficialismo implican un retroceso en conquistas laborales y un desmantelamiento de estatutos que protegen a distintos sectores. La jornada será clave para medir la capacidad del Gobierno de sostener su agenda y para evaluar la fortaleza de la unidad sindical en un año de definiciones.