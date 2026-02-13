Importaciones golpean la producción bonaerense

Tras la Fiesta del Tomate Platense, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, alertó por la apertura de importaciones que promueve el Gobierno nacional. Según reveló, durante 2025, hubo un récord en la cantidad de tomates que ingresaron del exterior.

De acuerdo a las cifras de la cartera que conduce, en 2025 se importaron más de 55 mil toneladas de tomate, lo que representó un crecimiento del 44,3% respecto al año anterior. A su vez, en 2024 las importaciones ya habían aumentado un 306% en relación a 2023. En paralelo, solo se exportaron 35 mil toneladas de tomate en el acumulado del año pasado, un 2,4% más que en 2024.

“Los argentinos ni siquiera producimos todo el tomate que consumimos, lo que expone lo absurdo del modelo actual. Necesitamos defender la producción local para que el gobierno nacional entienda que este no es el rumbo”, expresó Rodríguez.