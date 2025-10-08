Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez lo imputó por presunto lavado de dinero en la causa que instruye el juez Lino Mirabelli. El diputado de La Libertad Avanza deberá ahora responder ante la Justicia por el cobro de 200.000 dólares de origen sospechoso.

La denuncia contra el economista libertario sostiene que cobró dinero proveniente de una estructura criminal con ramificaciones internacionales. Según la presentación, Espert habría recibido “al menos 200.000 dólares de una organización ligada al narcotráfico que opera entre Argentina, Guatemala y Estados Unidos”.

Durante semanas, el excandidato libertario negó haber recibido esos fondos. Cuando la documentación salió a la luz, se vio obligado a admitir la transacción e intentó justificarla como un pago por asesoría a una empresa minera guatemalteca, una explicación que ni la Justicia ni el propio oficialismo consideraron verosímil.

Con Espert acorralado y el Gobierno intentando despegarse del escándalo, la escena política exhibe otra vez su peor cara, la de una impunidad selectiva donde la ética se convierte en moneda de cambio.