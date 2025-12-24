Incidentes en la protesta del Movimiento Evita frente al municipio de Lanús

Lanús fue escenario de un episodio de conflictividad social con una protesta frente a la Municipalidad encabezada por militantes del Movimiento Evita. La concentración se desarrolló este martes y derivó en incidentes que encendieron la alarma en el distrito gobernado por Julián Álvarez.

La manifestación incluyó cortes de calle, quema de cubiertas y momentos de fuerte tensión en el acceso al edificio comunal. Según fuentes oficiales, un grupo de alrededor de treinta personas intentó ingresar por la fuerza, lo que obligó a reforzar la custodia policial y restringir el acceso durante varias horas.

Los manifestantes exigieron la presencia directa del intendente Álvarez para negociar una respuesta a sus reclamos. “Si no baja el intendente, va a pasar lo de ayer en Quilmes”, advirtió uno de los referentes, en alusión a los disturbios ocurridos el día anterior en otro municipio.

Desde el entorno municipal se interpretó la protesta como un piquete con intencionalidad política más que como un reclamo vecinal genuino. El episodio dejó como saldo un clima de tensión que expuso la fragilidad del vínculo entre las organizaciones sociales y las gestiones locales.

La protesta en Lanús, sumada a los hechos recientes en otros distritos, refleja un escenario de creciente conflictividad en el conurbano bonaerense, donde las demandas sociales y las respuestas institucionales parecen chocar cada vez con mayor frecuencia. En ese trasfondo, la interna del peronismo también se hace sentir, con organizaciones que disputan espacios de poder y tensan la relación con las gestiones locales.