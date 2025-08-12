Indignante: Milei defendió su agresión contra Ian Moche

El Presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras presentarse en la causa judicial que le inició Ian Moche, un niño de 12 años con autismo y reconocido activista por la inclusión. El mandatario había acusado a la familia del menor de ser “ultrakirchnerista” y replicado un mensaje anónimo que agravió al niño en la red social X.

En su escrito, Milei negó haber cometido una agresión y aseguró que su publicación “está amparada por la libertad de expresión”. Afirmó que el reposteo se hizo “desde mi cuenta personal” y no implicó “decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno”, sino una “acción privada”.

El jefe de Estado realizó un descargo insólito al sostener que “el hecho de ser menor de edad y activista no lo excluye de ser una personalidad pública” y que, como tal, puede recibir opiniones sobre su exposición mediática. Incluso vinculó el caso con “la cultura de la cancelación” y la consideró “un fenómeno global que atenta contra la libre expresión”.

Milei rechazó que su cuenta de X sea oficial, que la publicación haya dañado el honor o integridad del niño, que implicara legitimación de agravios o que el interés superior del menor pueda “restringir la libertad de expresión política en un debate público legítimo”.

Un discurso de odio que llegó a la Justicia

La demanda, patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, busca que el Presidente elimine la publicación del 1° de junio y se abstenga de realizar mensajes similares. Ian denunció el daño causado por el mensaje y explicó que desde 2022 recorre el país junto a su familia para difundir y concientizar sobre el autismo.

El mensaje que desató la controversia

Tras una entrevista de Moche en LN+ con Paulino Rodrigues, donde denunció el destrato de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Milei publicó: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas, no falla”.

La causa sigue su curso en los tribunales, mientras el Presidente Milei no solo evita retractarse, sino que insiste en justificar su publicación ofensiva. La actitud del mandatario refuerza la gravedad de sus acciones y expone una falta de responsabilidad política.