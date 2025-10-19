Inicia el debate por la Ley Audiovisual de Kicillof

El Senado bonaerense iniciará esta semana el tratamiento de comisiones del proyecto de ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires, más conocido como Ley Audiovisual. Se trata de una iniciativa que presentó Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense a mediados del 2023 y que, desde el año pasado, se encontraba cajoneada.

Tras haber sido aprobada en noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados gracias a los votos del peronismo y parte del radicalismo, la Ley Audiovisual fue abandonada en los expedientes de la Cámara Alta a finales del año pasado. En parte, esta traba fue producto de las fuertes negociaciones que encaró la Legislatura por el Presupuesto, además de las tensiones con el sector camporista.

La Ley Audiovisual de Kicillof propone la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones de epsos, que se actualizará año a año por la ley de Presupuesto bonaerense, en función de la variación del valor de entradas promedio de cine establecido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

En ese sentido, el próximo martes a las 12 horasla comisión de Presupuestos e Impuestos tendrá en su temario la Ley Audiovisual, que debe pasar también por los cuerpso de Educación y de Legislación General para llegar al recinto. Como el peronismo goza de mayoría en esas instancias, se espera que la normativa del Gobernador llegue al recinto.