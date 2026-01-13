Inicia la licencia de Alak

Este lunes comenzó la licencia del intendente de La Plata, Julio Alak. La misma fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, como bien dispone el artículo 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y se extiende por 12 días hasta el viernes 23 de enero.

Durante su licencia, el Departamento Ejecutivo quedará interinamente a cargo del edil Pablo Elías. El concejal compartió boleta con Alak cuando este resultó electo en 2023 y fue cabeza de la lista de candidatos al reciento del oficialismo. Justamente, por haber ocupado ese lugar, es el primero en la línea sucesoria del intendente.