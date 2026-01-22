Javier Milei llevó su cruzada ideológica al escenario de Davos

El presidente Javier Milei se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso centrado en la defensa del capitalismo y una fuerte crítica al socialismo, en una exposición que volvió a priorizar la confrontación ideológica por sobre definiciones concretas sobre la situación argentina. Ante empresarios, dirigentes políticos y referentes del poder económico global, el mandatario sostuvo que el libre mercado es “el único sistema justo, eficiente y capaz de generar crecimiento”, y avanzó en una defensa irrestricta de la propiedad privada.

Durante su intervención, Milei insistió en que Occidente se habría apartado de las ideas de la libertad y adjudicó ese proceso a la expansión del socialismo y del llamado wokismo. En ese marco, cuestionó los marcos regulatorios vigentes y sostuvo que las empresas tienen derecho a apropiarse de los recursos que descubren, una definición que relativiza la noción de soberanía económica y refuerza su rechazo a cualquier forma de intervención estatal. “Estas ideas solo sirven para abrir las puertas a la redistribución forzosa”, afirmó, al tiempo que sostuvo que cualquier regulación deriva en una caída de la producción.

El discurso volvió a generar cuestionamientos por su tono y por la falta de referencias específicas a los desafíos productivos, sociales y financieros que atraviesa el país. Mientras otros líderes debatían sobre tensiones geopolíticas, comercio y cooperación internacional, la exposición presidencial se mantuvo anclada en una narrativa ideológica que reaviva el debate sobre el rumbo económico y político de la Argentina.