Jubilados y personas con discapacidad se movilizan contra los vetos de Milei

Este miércoles, mientras la Cámara de Diputados debate los vetos del Presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumento de haberes jubilatorios, jubilados, personas con discapacidad y sindicatos se movilizan frente al Congreso en rechazo a las medidas del Ejecutivo. La concentración busca apoyar a los diputados que impulsaron la sesión especial para revertir los vetos, reforzando así la unidad social y legislativa frente a las decisiones del gobierno.

En la Plaza de los dos Congresos, los jubilados instalarán una radio abierta desde las 12 y recordaron que marchan como todos los miércoles desde hace más de un año, a pesar de las habituales represiones de las fuerzas de seguridad. "¡Abajo los vetos! Leyes de emergencia de jubilados y discapacidad", expresó el Plenario de Trabajadores Jubilados en sus redes.

El colectivo de discapacidad también estará presente. Tras sufrir represión en protestas anteriores, los integrantes de Tribuna Disca afirmaron: "Apoyamos a los diputados que defienden nuestros derechos. No seremos variables de ajuste de este Gobierno".

La movilización incluye partidos de izquierda y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro. "Por las jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad exigimos el rechazo a los vetos ya", afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en X.

La concentración será un respaldo social clave, mostrando que los sectores más vulnerables no se dejarán atropellar por un Gobierno que ajusta donde más duele. La jornada de hoy se perfila como un momento decisivo en la defensa de derechos del pueblo argentino.