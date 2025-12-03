Juraron los diputados bonaerenses y Dichiara quedó al frente de la Cámara

Los diputados electos el 7 de septiembre recibieron este martes sus diplomas en la Legislatura bonaerense, paso formal que los habilita a asumir sus bancas en la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre. La ceremonia reunió a 21 legisladores de Fuerza Patria, 18 de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, tres del espacio Hechos, dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda.

Tras la entrega de diplomas, el oficialismo acordó la nueva conducción de Diputados. Alejandro Dichiara, dirigente cercano al kirchnerismo y expresidente del cuerpo en 2024, volverá a ocupar la presidencia. La vicepresidencia será para el massista Alexis Guerrera, mientras que la vicepresidencia primera quedará en manos de Agustín Forchieri, referente ligado al ministro del Interior Diego Santilli. El vice segundo será el libertario Juan Osaba y la vicepresidencia tercera recaerá en Mariano Cascallares, del kicillofismo.

Entre los legisladores que recibieron su diploma se destacaron Diego Nanni, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares por Fuerza Patria; Maximiliano Bondarenko, Oscar Liberman, Francisco Adorni, Pablo Morillo y Analía Corvino por la alianza libertarios-PRO; Manuel Passaglia, Paula Bustos e Ignacio Mateucci por Hechos; Christian Castillo y Mónica Schlotthauer por el FIT; y Andrés de Leo y Priscila Minnaard por Somos Buenos Aires.

Con la nueva composición, el peronismo sostendrá la primera minoría en Diputados y alcanzará mayoría en el Senado desde el 10 de diciembre.