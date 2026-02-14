Kicillof inauguró un nuevo puente sobre el río Luján

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la inauguración de un puente vehicular sobre el río Luján, el tercero construido en los últimos años en la zona y que conecta a las localidades de Jáuregui y Open Door. En su discurso, el mandatario destacó que se trata de una obra histórica que brinda tranquilidad a las familias que durante décadas padecieron inundaciones y pérdidas materiales cada vez que se desbordaba el cauce.

El nuevo puente de hormigón, con una calzada de 76,5 metros de largo y 8 metros de ancho, cuenta con dos carriles y defensas vehiculares, reemplazando a la antigua estructura de una sola mano que limitaba la circulación y funcionaba como un tapón que agravaba los desbordes.

La obra se enmarca en la Etapa II del megaproyecto de ampliación y mejoramiento del tramo medio del río Luján, que contempla una inversión actualizada de más de 116 mil millones de pesos y abarca 42 kilómetros de extensión. El objetivo es aumentar la capacidad de escurrimiento, prevenir inundaciones y mitigar el impacto hídrico en beneficio de 1,5 millones de bonaerenses de seis municipios de la cuenca.

Durante el acto, Kicillof remarcó que, mientras el Gobierno nacional abandona obras de infraestructura, la Provincia sostiene la inversión pública en proyectos estratégicos que buscan mejorar la calidad de vida y garantizar seguridad hídrica en la región. El gobernador subrayó además que este tipo de iniciativas no solo previenen emergencias, sino que fortalecen la planificación urbana y generan condiciones más seguras para el desarrollo productivo y social de la zona.