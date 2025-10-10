Kicillof ponderó la salud mental: “La crisis impacta”

Axel Kicillof encabezó la 6° Jornada Provincial de Salud Mental, en la que participaron más de 2 mil profesionales de la salud. Fue en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique” de Ensenada.

En ese contexto, el gobernador puso en valor el nuevo edificio en construcción el Centro Comunitario de Salud Mental “Beatriz Perosio” y la sala tecnológica que incorporó el hospital de El Dique. “Son respuestas concretas de un Estado provincial que no le da la espalda a los que sufren”, expresó en su cuenta de X.

En este sentido, cuestionó al Gobierno nacional por su aporte negativo a la salud mental: “La crisis económica, social, productiva y laboral producida por las políticas de Milei impacta directamente en la salud mental de nuestros jóvenes que no pueden cubrir necesidades básicas ni encuentran perspectivas de futuro”.

“La respuesta del Gobierno nacional es el `sálvese quien pueda´ y un ataque directo al Estado, a los trabajadores, médicos, enfermeros, al sistema de salud en su conjunto, al bienestar de nuestro pueblo y la perspectiva de un horizonte mejor”, agregó el mandatario bonaerense.

Al respecto, contrapuso con su gestión: “En la Provincia de Buenos Aires vamos en sentido contrario y convertimos a la salud mental en un eje central de nuestras políticas, con inversión y un cambio de paradigma para transformar la atención”.

Por último, Kicillof agradeció a los 2 mil profesionales que participaron de la jornada.