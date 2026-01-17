Kicillof refuerza ciencia y cultura con nuevos recursos

El Gobierno bonaerense autorizó en enero una ampliación presupuestaria superior a los tres mil seiscientos millones de pesos para reforzar el Instituto Cultural y el sistema científico-tecnológico provincial. La medida se formalizó mediante resoluciones del Ministerio de Economía publicadas en el Boletín Oficial, en el marco del presupuesto prorrogado.

De acuerdo al documento, una de las iniciativas contempla una transferencia de seiscientos noventa millones, de los cuales quinientos millones se asignan directamente al Instituto Cultural, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostener políticas de identidad territorial y promoción artística.

En paralelo, otra resolución amplía en tres mil millones el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, creado en 2021 para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación junto a universidades, organismos públicos y sectores productivos.

Cabe señalar que los recursos provienen del Consejo Federal de Inversiones y permitirán abrir una nueva convocatoria de proyectos. Con estas medidas, la Provincia busca fortalecer áreas estratégicas y compensar tensiones presupuestarias en sectores donde la inversión del Gobierno nacional se ha reducido en los últimos años.