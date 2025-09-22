Kicillof: “Siempre nos van a encontrar del lado de los pibes y las pibas”

En el marco del Día del Estudiante y la llegada de la primavera, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó un mensaje que buscó destacar el rol del Estado provincial frente a las necesidades de los jóvenes en tiempos de crisis.

“Por más difícil que sea el contexto, siempre nos van a encontrar del lado de los pibes y las pibas”, afirmó el mandatario desde sus redes sociales, y agregó: “Haciendo y mejorando escuelas, abriendo más centros universitarios y acompañando con políticas públicas sus ganas de progresar, porque son los protagonistas del presente y los artífices del futuro de nuestro país”.

El mensaje del mandatario bonaerense no fue aislado. El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, también saludó a la comunidad educativa: “Admiramos sus expectativas, sus ganas de aprender, de construir amistades y soñar en grande. Nuestro trabajo es garantizarles aprendizajes de calidad, escuelas dignas y una actitud de escucha y respeto”.

Políticas provinciales

Mientras la administración nacional de Javier Milei promueve un recorte del gasto público que golpea directamente a la educación y limita la inversión en infraestructura, la provincia de Buenos Aires insiste en mostrar otra orientación. El gobierno bonaerense sostiene que, incluso en un contexto adverso, se puede avanzar en la ampliación de la oferta educativa y en el fortalecimiento de los derechos de los estudiantes.

La reducción de partidas nacionales destinadas a programas escolares y becas ha dejado en evidencia la tensión entre los dos niveles de gobierno. En este escenario, el Ejecutivo bonaerense busca diferenciarse subrayando la importancia de las políticas públicas activas para garantizar igualdad de oportunidades.

Un mensaje con proyección política

El saludo de Kicillof en el Día del Estudiante no se limitó a un gesto protocolar. Funcionó también como una declaración política frente a un Gobierno nacional que, bajo la bandera de la “libertad”, desatiende áreas clave como la educación, el acceso a la universidad y la inclusión social.

Ante este contexto, la gestión provincial plantea que los jóvenes son “protagonistas del presente” y que requieren un Estado que acompañe sus trayectorias con inversión y políticas concretas.