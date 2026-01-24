Kicillof y Barrionuevo se alinean contra la reforma laboral

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral, el gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió mover sus fichas sin exponerse de manera directa. Este viernes, funcionarios clave de su gestión participaron en Mar del Plata de un encuentro sindical encabezado por Luis Barrionuevo, una señal política de alineamiento contra las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El encuentro se realizó en el Hotel Presidente Perón, propiedad de la UTHGRA, y reunió a cerca de 450 dirigentes gremiales en el marco del 20° Encuentro de Dirigentes Sindicales. Allí confluyeron referentes del sindicalismo tradicional con representantes del oficialismo bonaerense, en un contexto de creciente tensión por los cambios laborales incluidos tanto en el DNU como en la denominada ley ómnibus.

Uno de los asistentes destacados fue Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y principal armador político de Kicillof. Su presencia, junto a Barrionuevo y al extriunviro de la CGT Carlos Acuña, fue leída como un gesto político deliberado y calculado.

El mensaje bonaerense

Durante la jornada, Bianco transmitió el respaldo explícito del mandatario provincial. “Axel Kicillof les manda un gran abrazo. Por cuestiones de agenda no pudo asistir, pero nos pidió que estemos presentes y acompañemos este debate”, señaló ante los dirigentes sindicales.

El ministro fue crítico con el proyecto de “modernización laboral” del Ejecutivo nacional, al que calificó como “precarizador y regresivo”, y advirtió sobre el impacto que tendría en los derechos conquistados por los trabajadores. En esa línea, valoró el pronunciamiento conjunto de las organizaciones sindicales y reivindicó al movimiento obrero como actor central del debate político y social.

Un frente que se ordena

El almuerzo sindical funcionó como una nueva instancia de articulación política. Barrionuevo, uno de los opositores más duros a la reforma, volvió a advertir que los gremios “accionarán” si el Gobierno insiste con los cambios en indemnizaciones, convenios colectivos y condiciones de contratación.

La foto de funcionarios bonaerenses junto a dirigentes históricos del sindicalismo refuerza la idea de que el rechazo a la reforma laboral ya desbordó a la CGT formal y comienza a ordenarse como un frente más amplio.