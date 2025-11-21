La actividad industrial cayó 5,3% en octubre

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL, la actividad industrial registró en octubre una caída interanual de 5,3%. Con este resultado, el acumulado de los primeros diez meses se mantiene en niveles similares al mismo período de 2024.

El informe destacó que el mejor desempeño volvió a darse en el sector de minerales no metálicos, impulsado por el avance de los despachos de cemento a granel, que desde comienzos de año muestran una recuperación sostenida. También la producción de alimentos y bebidas exhibió un crecimiento interanual, alcanzando el nivel más alto de la serie para un mes de octubre.

En contraste, la industria automotriz sufrió su cuarto mes consecutivo de contracción en la producción de vehículos, mientras que el sector metalmecánico encadenó tres meses de caída. Los químicos y plásticos también retrocedieron en la comparación interanual.

En el acumulado de diez meses, los minerales no metálicos lideran con una mejora de 7%, seguidos por alimentos y bebidas (3,4%), automotriz (2,7%) y refinación de petróleo (2,6%).

Las ramas con retrocesos incluyen la metalmecánica (-2,8%), cigarrillos (-3,3%), papel y celulosa (-5,1%) y químicos y plásticos (-8,8%). Por tipo de bienes, los de capital acumulan el mayor crecimiento (7%), mientras que los de consumo durable caen 4,1%, reflejando la heterogeneidad del desempeño industrial.

El informe deja en evidencia que la supuesta estabilidad esconde un deterioro persistente en ramas clave de la producción.