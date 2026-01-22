La Plata

La Agencia de Puertos intervino el puerto de Ushuaia

La intervención administrativa tendrá un plazo de un año y fue oficializada en el Boletín Oficial.

La Agencia Nacional de Puertos suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia tras detectar desvío de fondos y fallas operativas. La intervención administrativa tendrá un plazo de un año y fue oficializada en el Boletín Oficial.

El organismo intimó al gobierno de Gustavo Melella por usar parte del presupuesto en subsidios provinciales y no en obras portuarias. Juan Avellaneda estará al frente de la gestión, acompañado por Prefectura Naval para reforzar la seguridad y las tareas operativas, mientras se realizan inspecciones técnicas y se exige un registro transparente de ingresos y egresos que garantice control sobre el manejo financiero.

