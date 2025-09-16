La Andis tiene un nuevo subdirector

En medio de la intervención del organismo y tras la salida de Diego Spagnuolo, involucrado en el escándalo de las coimas, el gobierno de Milei designó a Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La decisión fue oficializada este lunes por el Ejecutivo nacional, que ya había nombrado semanas atrás al interventor Alejandro Vilches mediante el decreto 601/2025. Ambos funcionarios provienen del Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones. Esto refuerza el perfil sanitario en la nueva gestión de la agencia.