La Cámara electoral ratifica que Santilli no podrá encabezar la lista de LLA

El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. De este modo, convalidó la resolución de la Junta Electoral bonaerense y dictaminó que la primera candidata a diputada nacional debe ser Karen Reichardt. La discusión se abrió tras la renuncia de José Luis Espert, quien dejó su lugar en medio del escándalo por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.

En su dictamen, González sostuvo que se trata de un caso singular, sin antecedentes aplicables por analogía, ya que es la primera vez que se debe resolver el reemplazo del primer lugar de una lista de diputados nacionales por la renuncia del candidato varón que encabezaba. El fiscal pidió confirmar la decisión de primera instancia y destacó que su posición se apoya en criterios previos sobre la progresividad de los derechos de participación política de las mujeres.

La Cámara había solicitado su opinión este viernes por la mañana y, en pocas horas, González devolvió el expediente con un dictamen que refuerza la validez de la resolución bonaerense y deja a Reichardt al frente de la boleta de La Libertad Avanza.