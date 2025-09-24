La Cámara Federal ratificó el juicio en ausencia en la causa AMIA

La Cámara Federal rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley que permite el juicio en ausencia y respaldó la decisión de juzgar a los iraníes y libaneses declarados rebeldes por el atentado a la AMIA.

La resolución recuerda que fue “el mayor ataque contra intereses judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial”. Entre los imputados figuran Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Mohsen Rabbani, prófugos desde hace años. Según la fiscalía, la decisión del atentado se adoptó en 1993 en Mashhad, Irán, con la orden del líder supremo Alí Khamenei y participación de funcionarios del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria.