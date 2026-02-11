La Cámpora convoca a una manifestación contra el Gobierno

La Cámpora, organización que conduce Máximo Kirchner, convocó a participar de la movilización prevista para este miércoles en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La cita será a las 14 en la esquina de Montevideo y Rivadavia, frente a la Plaza del Congreso, en el marco de la protesta organizada por la CGT y las dos CTA.

En ese contexto, la diputada Lucía Cámpora sostuvo que la iniciativa oficial no busca generar empleo sino facilitar despidos. En los días previos, militantes realizaron volanteadas, pintadas y charlas informativas, además de una radio abierta contra la reforma y otros proyectos oficiales.