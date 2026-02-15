La canasta de crianza subió más que la inflación en enero

El costo de la canasta de crianza volvió a presionar a las familias en enero. Según la medición oficial, el incremento mensual fue del 3,5%, superando el 2,9% que arrojó el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec. En términos interanuales, la suba llegó al 21%, con una aceleración más visible en el cierre del año y el inicio de 2026, lo que refuerza la tendencia de mayor presión sobre los hogares.

El relevamiento se apoya en el documento “Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, publicado en 2023. La canasta contempla tanto bienes y servicios esenciales como la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza. La continuidad de esta medición durante la gestión de Javier Milei permite seguir registrando el impacto económico del cuidado de niños y su incidencia en el presupuesto de los hogares.

Los datos muestran diferencias según la edad de los menores. Para los menores de un año, el costo total se ubicó en 476.230 pesos, con 154.079 destinados a bienes y servicios y 322.151 al cuidado. En la franja de 1 a 3 años, la cifra ascendió a 567.124 pesos, con 198.000 en bienes y 368.172 en cuidados. Para los niños de 4 a 5 años, la canasta llegó a 483.497 pesos, mientras que en el rango de 6 a 12 años trepó a 607.848 pesos, con 314.000 en bienes y 293.000 en cuidados.

La tendencia confirma que el costo de criar a un hijo se incrementa de manera sostenida y supera las mediciones oficiales de inflación, reflejando la presión que enfrentan los hogares y la necesidad de políticas que reconozcan el valor económico del cuidado.