La CGT advierte que la “modernización” laboral no avanzará sin modificaciones

La central obrera atraviesa un clima de tensión interna y externa en torno al debate por la reforma laboral. Dirigentes de la CGT remarcan que el proyecto impulsado por el Gobierno carece de consenso y que, en su estado actual, no logrará avanzar en el Congreso. La advertencia alcanza también a los gobernadores, a quienes se acusa de negociar con la Casa Rosada sin contemplar los derechos de los trabajadores.

Las diferencias quedaron expuestas tras el reclamo de Abel Furlán por un paro nacional, causando malestar en la conducción. Jorge Sola cuestionó la postura y recordó que cualquier medida será definida en el consejo directivo.

Con este marco, la CGT se comprometió a definir un plan de acción que podría incluir paro o movilización. Mientras tanto, Héctor Daer y otros referentes buscan sumar voluntades en el Senado, donde el peronismo necesita ampliar su base para bloquear el proyecto.

Cabe señalar que el rechazo no proviene solo del sindicalismo. Entidades empresarias como la CAME, la CAC y Adimra también expresaron su oposición, al considerar que la propuesta favorece únicamente a grandes compañías y amenaza con precarizar al conjunto de los trabajadores.