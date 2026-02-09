La CGT advierte tensiones en el escenario sindical

La Confederación General del Trabajo (CGT) dio señales de un endurecimiento de su postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Aunque por el momento no convocó a un paro nacional, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de que el conflicto con la administración de Javier Milei se intensifique en las próximas semanas.

“El nivel de conflictividad puede aumentar si no son atendidos nuestros planteos”, señaló el cosecretario general Cristian Jerónimo, al referirse a las definiciones internas de la central y a los pasos a seguir.

Cabe recordar que, para expresar su rechazo, la CGT convocó a una movilización nacional el 11 de febrero, con una marcha al Congreso y protestas en distintas provincias. Según Jerónimo, el objetivo es “visibilizar el desacuerdo con el proyecto oficial” y remarcar que, desde la perspectiva sindical, la iniciativa no responde a las necesidades del mundo laboral.

El dirigente también cuestionó el concepto de “modernización” utilizado por el oficialismo. “Un proyecto de modernización debería ampliar derechos y no reducirlos”, afirmó en declaraciones radiales. La central obrera considera que el debate legislativo será clave para definir el alcance de la reforma y anticipa que seguirá de cerca la discusión en el Congreso, con la posibilidad de nuevas medidas si no se alcanzan consensos. En ese marco, la conducción sindical busca instalar su posición en la agenda pública y reforzar su rol como actor central en el escenario político y social.