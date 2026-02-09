Sturzenegger se reunió con Georgieva

Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva mantuvieron una reunión en Arabia Saudita para consolidar la relación entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diálogo entre el ministro argentino y la directora ejecutiva del organismo internacional se centró en los lineamientos de trabajo para el próximo año dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, que Sturzenegger compone. La idea es posicionar el modelo argentino de desregulación como un referente global ante el organismo.

Tras el encuentro, el funcionario libertario afirmó que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde también indicó que la reunión estuvo enfocada en los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.

Por su parte, Georgieva calificó como “excelente” el intercambio con el funcionario argentino y señaló que dialogaron sobre la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, así como sobre la aplicación práctica de los debates del organismo entre los países miembros del FMI, también mediante un posteo en X.

El encuentro se dio mientras un equipo técnico del organismo multilateral inició en Buenos Aires la segunda revisión del programa acordado con Argentina en abril del año pasado.