La CGT amenaza con un paro nacional

El secretario general de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería “la última carta”.

En caso de avanzar la protesta, debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire”.

“Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, lanzó.