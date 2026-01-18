La CGT amenaza con un paro nacional
Integrantes de la central presionan para tomar medidas de fuerza ante el avance de la reforma laboral.
El secretario general de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería “la última carta”.
En caso de avanzar la protesta, debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire”.
“Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, lanzó.