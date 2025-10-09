La comisión investigadora denuncia complicidad judicial con el Gobierno

Los diputados que integran la Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra denunciaron que la Justicia obstaculiza el avance del caso, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazara el pedido para que los funcionarios del Gobierno citados a declarar comparezcan por la fuerza pública. La resolución fue interpretada por los legisladores como una señal de protección hacia el oficialismo en medio del escándalo financiero que salpica al entorno presidencial.

“El fallo vacía de eficacia el poder de control político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, sostuvo el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro. Los diputados aprobaron por mayoría apelar la medida y resolvieron reiterar su pedido de acceso a la información vinculada a la causa, incluidos los informes remitidos por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Oficina Anticorrupción.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, Martínez de Giorgi declaró “improcedente” la solicitud presentada por Ferraro para disponer la comparecencia de los funcionarios Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva, todos citados en reiteradas oportunidades por la comisión. El magistrado sostuvo que sería “constitucionalmente inadmisible” extender las facultades de una comisión parlamentaria sin respaldo legal.

Frente a ese fallo, los integrantes de la comisión remarcaron que el Congreso actúa conforme al artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que habilita a ejercer las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Ferraro recordó que en investigaciones anteriores “los funcionarios de distintos Gobiernos siempre comparecieron ante el Parlamento”, a diferencia de la actual negativa de las autoridades del Ejecutivo.