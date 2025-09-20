La confianza del consumidor continúa en retroceso

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) descendió 0,33% en septiembre respecto a agosto, según la Universidad Di Tella, acumulando una caída de 13,5% desde diciembre de 2024.

La baja general se explica, en gran parte, a la percepción negativa sobre las condiciones presentes y la predisposición a la compra de bienes durables, que retrocedió 14,87%. En contraste, el informe indica que las expectativas futuras subieron 6,59%.

De acuerdo al detalle del estudio, la Ciudad de Buenos Aires mostró un incremento mensual del 9,58%, mientras que en la Provincia y en el interior del país cayeron 0,84% y 3,73%, respectivamente.