La construcción y la industria otra vez en caída

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló dos caídas en julio en importantes sectores de la economía: industria y construcción.

Por un lado, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) del séptimo mes del año arrojó cayó 2,3% respecto al mes anterior. Significó la segunda caída mensual consecutiva.

A partir de este retroceso, el dato de la serie desestacionalizada se ubicó 4,3% por debajo del valor de diciembre pasado y fue el segundo más acotado en los últimos 12 meses, solo perforado por la cifra de marzo de este año.

Además, el sector sufrió su primera caída interanual en nueve meses, ya que el IPIM fue 1,1% inferior al de julio de 2024. Dentro de los rubros industriales con mayor peso en el referencial, el más golpeado fue el de “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-10,7%), impactado por el menor consumo interno según explicaron fuentes de la industria.

Por otra parte, el INDEC también publicó los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción de julio: el sector registró una caída del 1,8% frente al mes anterior.

En tanto, en comparación con el mismo mes del 2024, el estudio arrojó un alza de 1,4%. Sin embargo, en julio del año pasado la construcción había retrocedido 20,3% en relación al 2023.

En otra medición, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que releva el organismo estadístico se encuentra aún un 21% por debajo de noviembre 2023, cuando arrancó el Gobierno de Javier Milei y se paralizó la obra pública.