La crisis de los jubilados argentinos llegó a la prensa global

Los reclamos de los jubilados argentinos trascendieron las fronteras y llegaron a la portada de Reuters, que tituló: “Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”.

La publicación puso en primer plano las movilizaciones que cada miércoles se realizan en Plaza Congreso. El artículo describe la situación crítica que atraviesan los adultos mayores, recoge testimonios de quienes participan de las protestas y muestra imágenes de los carteles que se exhiben en las marchas.

La cobertura internacional subraya la magnitud del conflicto y la persistencia de un reclamo que, pese al silencio oficial, gana visibilidad global.