La CTA respaldó a Aguiar y denunció persecución del Gobierno

La CTA Autónoma mostró su apoyo al secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, luego de que el Ministerio de Seguridad lo denunciara por supuestas “amenazas al orden constitucional” apenas dos días antes del primer Paro Nacional contra la Reforma Laboral. Para la central, el accionar oficial constituye un intento de disciplinar a las organizaciones de trabajadores mediante mecanismos de amedrentamiento que buscan instalar miedo y desmovilizar la protesta.

En un comunicado, la CTA sostuvo que la denuncia no puede interpretarse sino como un nuevo intento de criminalizar la protesta social y judicializar las demandas legítimas de los sectores populares. Asimismo, advirtieron que la utilización del aparato judicial para perseguir a dirigentes sindicales y opositores se ha convertido en una práctica reiterada del Gobierno, que procura quebrar la resistencia frente a políticas regresivas que afectan los derechos laborales y las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores.

La central expresó su solidaridad con Aguiar y rechazó categóricamente el accionar gubernamental, alertando sobre los riesgos de un modelo de país donde la defensa de los derechos se castiga con causas penales y la protesta se convierte en delito.

Finalmente, ratificaron su compromiso de acompañar todas las iniciativas necesarias para enfrentar la Reforma Laboral, a la que calificaron como “infame” por su objetivo de precarizar aún más a los trabajadores y poner en riesgo las conquistas históricas del movimiento obrero.