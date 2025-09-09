La derrota de Milei repercutió en la prensa internacional

Los medios internacionales resaltaron la “fuerte derrota” y el “duro revés” que sufrió Milei este domingo.

El sitio francés RFI destacó que “la derrota constituye un castigo al presidente, quien decidió colocarse en el centro de la campaña y darle un carácter nacional y casi plebiscitario a unas elecciones locales, en un contexto de dificultades económicas y sospechas de corrupción”.

En la misma línea se expresó la agencia Associated Press (AP), que marcó que “Milei sufrió un duro revés”. “Mientras Milei lucha por estabilizar una economía tambaleante y sus colaboradores cercanos están envueltos en un escándalo de corrupción, los resultados están siendo analizados de cerca por su potencial para inquietar a los inversores y agitar los nerviosos mercados globales”, sentenció.

“Derrota categórica”, tituló el medio ruso Sputnik News, que habla de “fuerte revés” para el Gobierno.

En tanto, la cadena Telesur tituló con una frase de Kicillof: “Las urnas le gritaron a Milei que no se les puede pegar a los jubilados”.