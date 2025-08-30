La IA le jugó una mala pasada a Espert en La Plata

En las últimas horas circuló un video en redes sociales donde el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, expresa su apoyo a un armado libertario en La Plata por fuera del partido de Milei.

Es que en la ciudad habrá al menos otros cuatro armados que comulgan con el gobierno nacional. Uno de esos espacios es el denominado Partido Libertario, que postula a José Ignacio Campodónico como candidato a diputado provincial y a María José Estebanez, como primera en la lista de concejales.

“Son José Ignacio Campodónico y Majo Estebanez, no te comas el verso de los chorros disfrazados de políticos. Se acabó la joda”, dice Espert en el video dando la espalda a la formula local de LLA que integran Francisco Adorni y Juan Pablo Allan.

Rápidamente, fuentes cercanas a Espert salieron a ratificar que el video es falso y fue hecho por Inteligencia Artificial (IA).