La industria se frena y más del 40% de la capacidad instalada queda sin uso

La utilización de la capacidad instalada industrial (UCII) cayó al 58,8% en junio, 9,8 puntos por debajo del mismo mes de 2023, según el INDEC. El dato refleja que más del 40% del aparato productivo permanece inactivo. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió: “Mientras el discurso oficial habla de crecimiento la realidad es otra: más del 40% de las capacidades instaladas industriales está sin usarse porque no hay consumo y no hay venta”.

Las caídas más fuertes se dieron en minerales no metálicos (-19,3 p.p.), industrias metálicas básicas (-16,7 p.p.) y tabaco (-16,6 p.p.), con retrocesos de dos dígitos en la mayoría de las ramas.

La Unión Industrial Argentina prevé que la situación no mejore en julio ni en agosto. Su informe estima un crecimiento interanual de 2,8% en julio, pero con niveles “estables” mes a mes y muy por debajo de 2022 y 2023. Sólo tres sectores —molienda, refinación de petróleo y motos— muestran recuperación frente a 2023, y apenas dos si se compara con 2022. Los despachos de cemento (+2,4%) lideraron las subas puntuales, seguidos por aluminio (+0,9%) y consumo eléctrico de grandes usuarios industriales (+1,6%).

Con tasas altas, demanda deprimida y fuerte heterogeneidad sectorial, el repunte industrial parece cada vez más lejano.

El panorama confirma que la industria transita un ciclo recesivo prolongado, en el que las mejoras puntuales en ciertos rubros no alcanzan para revertir la tendencia general. La combinación de caída del consumo interno, encarecimiento del financiamiento y baja inversión golpea tanto a las grandes plantas como a las pymes.