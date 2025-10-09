La industria sigue sin repuntar

Según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en agosto la producción industrial cayó 4,4% respecto al mismo mes del 2024, cuando ya se había derrumbado 6,9% en relación al 2023.

Quince de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las mayores bajas se vieron en productos textiles (-18,1%), productos de metal (-18,0%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%) y productos de caucho y plástico (-10,3%).

No obstante, en el octavo mes del año se registró un leve repunte mensual del 0,6%, que corta dos meses consecutivos de descensos.