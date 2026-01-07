La inflación en alimentos superó el 3% en diciembre

Diciembre cerró con una inflación en alimentos superior al 3%, según estimaciones de consultoras privadas. El dato contradice las expectativas oficiales de una desaceleración y expone la fragilidad del proceso de

desinflación. Equilibra calculó que el rubro Alimentos y bebidas no estacionales subió 3,3%, con un salto del 5,9% en carnes. Analytica, por su parte, registró variaciones semanales de entre 0,5% y 0,6% en la última parte del mes, consolidando la presión sobre la canasta básica.

Aunque el índice general se ubicó en torno al 2,6%, el repunte en alimentos deja al Gobierno en el centro de las críticas. La suba golpea de lleno a los sectores de menores ingresos y pone en cuestión la eficacia de las políticas de control. Con una inflación anual cercana al 31%, el Ejecutivo pierde uno de sus principales argumentos de gestión y enfrenta el desafío de contener un rubro clave en la hoja de ruta económica.